Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını belirledi

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth'taki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını açıkladı.

"DENEYİMLİ VE MAKUL BİR İSİM OLARAK TANINMAKTADIR"

Trump şu ifadeleri kullandı:

"Tom Barrack'ın Türkiye'ye bir sonraki büyükelçimiz olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Tom, 30 yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetti. Hem siyaset hem de iş dünyasındaki çok çeşitli kanaat önderleri nezdinde saygı duyulan, deneyimli ve makul bir isim olarak tanınmaktadır."