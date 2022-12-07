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    TSK, Mardin'de PKK'ya ait 4 malzeme deposunu imha etti

    Eren Abluka Sonbahar-Kış 3 Operasyonu kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlere ait 4 malzeme deposunda fazla sayıda mühimmat ele geçirildi. Depo ise kullanılamaz hale getirildi.
    • 07.12.2022 - 14:36
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    TSK, Mardin'de PKK'ya ait 4 malzeme deposunu imha etti

    Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre yönelik operasyonlarına devam ediyor...

    İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış 3 Operasyonu'nda elde edilen başarıyı aktardı.

    Bakanlıktan açıklamaya göre, Mardin'de sürdürülen operasyon kapsamında, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Nusaybin ilçesi Kaleli ve Yakınca Mahalleleri ile Göktepe bölgesinde nokta istihbarata dayalı arama- tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

    Operasyon, kayalıkların arasında gizli kalan 4 malzeme deposunda çevrildi.

    Mühimmat dolu depo kullanılamaz hale getirildi

    Deporda, yaklaşık 10 kilo patlayıcı madde, 5 plastik patlayıcıyla irtibatlandırılmış elektrikli fünye, 1 roket başlığına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP), 1 roket motoru, 18 elektrikli ve mekanik fünye, 5 EYP ateşleme anahtarı, 1 basma düzeneği, çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme ve elektrik kablosu, 1 tabanca şarjörü, 1 lazermetre, 1 akımölçer, 1 kumanda, 5 leşker kıyafeti ile çok sayıda gıda malzemesi ele geçirildi. Malzemeler imha edilirken, depolar kullanılamaz hale getirildi.

     

     


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