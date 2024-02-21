TÜİK paylaştı: Kadınlar gece yalnız yürürken ne kadar güvende hissediyor? Türkiye'de yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken, kadınların yüzde 16,3'ü kendini 'ne güvenli ne güvensiz', yüzde 22,1'i 'güvensiz', yüzde 5,2'si 'çok güvensiz' hissediyor.

DHA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nda, bireylerin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumu sonuçları açıklandı.

Verilere göre, bireylerin yüzde 11,3'ü yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini çok güvenli hissediyor.

Kendini güvende hissedenlerin oranı yüzde 54,6

Araştırmada kendini güvenli hissedenlerin oranı 54,6, ne güvenli ne güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 15,2, güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 15,4, çok güvensiz hissedenlerin oranı ise yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.

Yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumunun cinsiyete göre değerlendirmesinde, güvensizlik hissinde kadınların erkeklerden daha fazla tedirgin olduğu ortaya çıktı.

Verilere göre, kadınların yüzde 8,2'sinin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini çok güvenli, yüzde 48,2'sinin güvenli hissettiği belirlendi.

Araştırmada, kadınların yüzde 16,3'ünün kendini ne güvenli ne güvensiz, yüzde 22,1'inin güvensiz, yüzde 5,2'sinin çok güvensiz hissettiği açıklandı.

Erkeklerde güvenli hissedenlerin oranı yüzde 61

Erkeklerde ise yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini çok güvenli hissedenlerin oranı yüzde 14,6, güvenli hissedenlerin oranı ise 61,2 oldu.

Erkeklerde ne güvenli ne güvensiz hissedenler yüzde 14, güvensiz hissedenler yüzde 8,5, çok güvensiz hissedenler yüzde 1,7 oldu.

20 yıllık verilere göre bireylerin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumunda artış yaşandı.

Araştırmada bireylerin 2004'te yüzde 7,8'inin çok güvenli, yüzde 38,6'sının güvenli, yüzde 18,8'inin ne güvenli ne güvensiz, yüzde 22,9'unun güvensiz, yüzde 11,9'unun çok güvensiz hissettiği belirtildi.

2004 yılındaki veriler

2004 yılında yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini çok güvenli hisseden erkeklerin oranın yüzde 10,2, güvenli hissedenlerin yüzde 45,9, ne güvenli ne güvensiz hissedenlerin yüzde 19,2, güvensiz hissedenlerin yüzde 17,7, çok güvensiz hissedenlerin ise yüzde 7 olduğu ifade edildi.

2004'te, kadınların yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme durumu oranı ise; çok güvenli yüzde 5,4, güvenli yüzde 31,6, ne güvenli ne güvensiz yüzde 18,4, güvensiz yüzde 28, çok güvensiz yüzde 16,7 olarak belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)