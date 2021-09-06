Tunca Nehri, yosun ve çöple birikintileri ile doldu

Tunca Nehri, yosun ve çöple birikintileri ile doldu

Yağışların az olması ve yazın kurak geçmesi, Tunca Nehri’nde su seviyesinin düşmesine neden oldu. Yosunlarla kaplanan nehirde çöp birikintileri oluştu.

Edirne’de kurak geçen yaz mevsimi, Tunca Nehri’ni kuruma noktasına getirdi.

Gözle görülür şekilde debisi azalan nehrin su akışı da durma noktasına geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, kış aylarında taşkın yaşandığında 150 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin su seviyesi, bugünlerde ise 4 metreküp/saniyeye kadar düştü.

PET ŞİŞE VE İÇKİ ŞİŞLERİ İLE DOLDU

Nehir yosunlarla kaplandı, çevreye duyarsız vatandaşlar da nehri pet şişe ve içki şişeleri ile doldurdu.

Çöp birikintileri ile dolan nehir, son görüntüsüyle bir çöplüğü anımsattı.

ADACIKLAR OLUŞTU

Bölgedeki çiftçilerin tarımsal sulamada kullandığı Meriç Nehri’nde de su seviyesi düştü.

DSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisi saniyede 58 metreküp olarak belirlendi.

Su seviyesinin aşırı düşmesi, nehrin büyük bölümünde adacıklar oluşmasına neden oldu. Meriç Nehri, martıların durağı haline geldi.