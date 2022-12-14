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    Tunceli Belediyesi’nin elektrik borcu 14 milyon lira çıktı

    Komünist Partili Tunceli Belediyesi'nde yönetimin göreve geldiği süreçten bu yana elektrik faturalarını hiç ödemediği ortaya çıktı. 14 milyon TL'lik borcun ardından belediyede elektrikler kesildi.
    • 14.12.2022 - 12:58
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    Tunceli Belediyesi’nin elektrik borcu 14 milyon lira çıktı

    Tunceli Belediyesi elektrik borcuyla gündem oldu.

    Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, geçtiğimiz günlerde elektrik faturalarından dert yanmıştı.

    Faturaları ödemediklerini ifade eden Maçoğlu, çareyi elektriği kaçak kullanmakta bulduklarını belirtmişti.

    14 milyon TL'lik elektrik borcu

    Son olarak belediye binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yaklaşık 14 milyon TL'lik elektrik borcu olduğu belirlendi.

    Bu nedenle belediyenin elektriği borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi.

    Tunceli Belediyesi’nin elektrik borcu 14 milyon lira çıktı #1

    Faturalar görev süresince ödenmedi

    Yönetimin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği ortaya çıktı.

    DHA'nın aktarımına göre; bunun üzerine Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı.

    Öte yandan hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu.

    Tunceli Belediyesi’nin elektrik borcu 14 milyon lira çıktı #2

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