Tunceli-Ovacık kara yolunda taşkın Munzur Çayı'nın taşması sonucu Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı. Yolda mahsur kalan 11 kişi ise iş makinesi desteğiyle bulundukları yerden kurtarıldı.

AA

Tunceli’de bir süredir etkili olan sağanak, Munzur Çayı'nın üç faklı noktasında taşkına neden oldu.

Taşkın sebebiyle Tunceli-Ovacık kara yolunda bir minibüs ve içerisindeki 11 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları 86. Şube Şefliği ve AFAD ekipleri sevk edildi.

11 kişi kurtarıldı

Ekiplerin çalışması sonucu araç ve yolcular, iş makinesi desteğiyle bulundukları yerden kurtarıldı.

Taşkın, kara yolunun bazı alanlarında ise toprak kayması ve çökmeye neden oldu.

Ulaşıma kapatıldı

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte bir süredir etkili olan sağanağın yaşamı zorlaştırdığı belirtildi.

Açıklamanın devamında Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolunun 0-60 kilometreleri arasında Munzur Çayı’nın 3 ayrı noktadan taştığı, buranın ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı ifade edildi.