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    Tunceli’de 2 öğretmen atamasına soruşturma

    Ücretli öğretmenlik için başvuran 13 kişiden 4’ü, 7 Eylül’de çeşitli okullarda görevlendirildi. 2 kişinin başvurularının ise 14 Eylül’de alındığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
    • 27.10.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 09:28
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    Tunceli’de 2 öğretmen atamasına soruşturma

    Tunceli’nin Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, yeni eğitim-öğretim yılında öğretmen açığı olan okullarda özel eğitim branşındaki ihtiyacı gidermek amacıyla ücretli öğretmen alımı gerçekleştirildi.

    Ücretli öğretmenlik için 9 lisan mezunu ile 4 ön lisans mezunu aday başvuru yaptı.

    Ön lisans mezunu 2 kişiyi öğretmen olarak görevlendirdi

    Lisans mezunları arasında olan bir kişinin ise formasyon sahibi olduğu öğrenildi.

    Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine vekaleten bakan Y.B., Ercan Doğan Ortaokulu ile Mohaç İlkokulu’ndaki özel eğitim branşına ücretli öğretmen olarak, lisans mezunu yerine ön lisans mezunu 2 kişiyi öğretmen olarak görevlendirdi.

    Tunceli’de 2 öğretmen atamasına soruşturma #1

    İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün eşinin kardeşi

    Ücretli öğretmen olarak görevlendirilen ve Sağlık Meslek Okulu mezunu olan bir kişinin de İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Y.B.’nin eşinin erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı.

    7 Eylül’de görevlendirilen eşinin kardeşi ve bir diğer kişinin başvurusunun da 14 Eylül’de yapıldığı saptandı.

    DHA'nın haberine göre olayın ortaya çıkmasının ardından Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

    Tunceli’de 2 öğretmen atamasına soruşturma #2

    Soruşturma neticesinde gerekli işlem yapılacak

    Valilikten yapılan açıklamada da, “Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından usulsüz olarak ücretli öğretmen alımı yapıldığı yönündeki haberler hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur. Bahsi geçen iddianın öğrenilmesine müteakip valiliğimizce gerekli soruşturma geçtiğimiz günlerde başlatılmış olup soruşturma halihazırda devam etmektedir. Soruşturma neticesinde gerekli işlem tesis edilecektir.” denildi.

    Tunceli’de 2 öğretmen atamasına soruşturma #3

    “Öncelik fakülte mezunlarındayken…”

    Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Makine ve Metal Teknoloji Bölümü mezunu Dilara Karataş, başvuru yapan fakülte mezunlarına haksızlık yapıldığını belirterek, “Bölümüm 2 yıllıktı. Ben de başvuru yaptım ücretli öğretmen alımına fakat alınmadım. Ama 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları alındı. Öncelik fakülte mezunlarındayken, meslek yüksekokulu mezunları alındı. 4 yıllık üniversite mezunu ve formasyon alan kişilere haksızlık yapıldı.” dedi.


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