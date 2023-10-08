Tunceli'de 2 otomobil çarpıştı: 4'ü çocuk 11 yaralı

DHA
Tunceli-Erzincan kara yolu Ağlayankayalar mevkisindeki 8'inci Çığ Tüneli'nde feci bir kaza yaşandı.
Sürücülerinin ismi ve plakası öğrenilemeyen 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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