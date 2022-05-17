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    Tunceli'de 2 sığınakta yaşam malzemeleri bulundu

    Tunceli Valiliği, Eren Abluka-7 operasyonlarında 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini duyurdu.
    • 17.05.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 17:52
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    Tunceli'de 2 sığınakta yaşam malzemeleri bulundu

    Tunceli’de başlatılan Eren Abluka-7 operasyonları devam ediyor.

    İHA'nın haberine göre; operasyon kapsamında 2 sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    "2  sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"

    Konuya ilişkin açıklama yapan Tunceli Valiliği, şu ifadelere yer verdi:

    "Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat kırsalında bugün 17.05.2022 gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde 6 adet 8'li pil bloğu, 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 3 adet büyük tüp, 9 adet küçük tüp, 2 adet 30 litrelik benzin dolu bidon ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

    Tunceli de 2 sığınakta yaşam malzemeleri bulundu #1


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