Tunceli’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Hozat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde yaşanan depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Tunceli'de saat 08.29 sıralarında deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üssü Hozal ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

3,5 büyüklüğünde

İHA'nın haberine göre; yaklaşık 7 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.