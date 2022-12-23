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Tunceli'de, 6 el yapımı patlayıcı imha edildi
Hozat kırsalında yapılan arazi aramalarında, teröristler tarafından tuzaklanan 6 el yapımı patlayıcı bulundu.
- 23.12.2022 - 16:07
- Güncelleme : 23.12.2022 - 16:17
Tunceli’de, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hozat ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda arazi aramaları gerçekleştirdi.
Ormanlık alan içerisinde 6 noktada, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.
Patlayıcılar imha edildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bomba imha uzmanlarınca el yapımı patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi.
Ele geçirilenler
AA’nın haberine göre; 180 kilogram patlayıcı madde, 600 metre elektrik kablosu, 3 büyük tüp ve 3 küçük tüp ele geçildi.
Tunceli'de, 6 el yapımı patlayıcı imha edildi VİDEO