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    Tunceli'de, 6 el yapımı patlayıcı imha edildi

    Hozat kırsalında yapılan arazi aramalarında, teröristler tarafından tuzaklanan 6 el yapımı patlayıcı bulundu.
    • 23.12.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 16:17
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    Tunceli'de, 6 el yapımı patlayıcı imha edildi

    Tunceli’de, terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hozat ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda arazi aramaları gerçekleştirdi.

    Ormanlık alan içerisinde 6 noktada, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

    Patlayıcılar imha edildi

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, bomba imha uzmanlarınca el yapımı patlayıcılar kontrollü olarak imha edildi.

    Ele geçirilenler

    AA’nın haberine göre; 180 kilogram patlayıcı madde, 600 metre elektrik kablosu, 3 büyük tüp ve 3 küçük tüp ele geçildi.

    Tunceli'de, 6 el yapımı patlayıcı imha edildi VİDEO

    Tunceli de, 6 el yapımı patlayıcı imha edildi #1


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