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- Tunceli’de 9 yaşındaki Muhammed, oynarken fenalaşıp yaşamını yitirdi
Tunceli’de 9 yaşındaki Muhammed, oynarken fenalaşıp yaşamını yitirdi
Sünnet yemeği verilen çocuk, arkadaşlarıyla bahçede oyun oynadığı esnada fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
- DHA
- 19.02.2022 - 08:47
Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde sünnet düğünü olan 9 yaşındaki Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evin yakınlarında oyun oynadı.
Arslan’ın yere düşerek fenalaştığını gören arkadaşları bağırmaya başladı.
YERDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATTI
Çocukların sesleri üzerine evin dışına çıkan Arslan'ın ailesi ve davetliler, çocuğun yerde cansız bir şekilde yattığını gördü.
Yakınları, Arslan'ı otomobil ile Pertek Devlet Hastanesi’ne götürdü.
OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK
Doktorlar yaptığı muayenede Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyerek, cansız bedenini otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi’ne ambulansla nakletti.
Arslan’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.