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    Tunceli’de 9 yaşındaki Muhammed, oynarken fenalaşıp yaşamını yitirdi

    Sünnet yemeği verilen çocuk, arkadaşlarıyla bahçede oyun oynadığı esnada fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
    • DHA
    • 19.02.2022 - 08:47
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    Tunceli’de 9 yaşındaki Muhammed, oynarken fenalaşıp yaşamını yitirdi

    Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde sünnet düğünü olan 9 yaşındaki Muhammed Ali Arslan, arkadaşlarıyla evin yakınlarında oyun oynadı.

    Arslan’ın yere düşerek fenalaştığını gören arkadaşları bağırmaya başladı.

    YERDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATTI

    Çocukların sesleri üzerine evin dışına çıkan Arslan'ın ailesi ve davetliler, çocuğun yerde cansız bir şekilde yattığını gördü.

    Yakınları, Arslan'ı otomobil ile Pertek Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    Tunceli’de 9 yaşındaki Muhammed, oynarken fenalaşıp yaşamını yitirdi #1

    OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

    Doktorlar yaptığı muayenede Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirleyerek, cansız bedenini otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi’ne ambulansla nakletti.

    Arslan’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

    Tunceli’de 9 yaşındaki Muhammed, oynarken fenalaşıp yaşamını yitirdi #2


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