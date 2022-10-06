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Tunceli’de, anayola çıkan köpek zincirleme kazaya neden oldu

Tunceli’de, anayola çıkan köpek zincirleme kazaya neden oldu

Anayola fırlayan bir köpek, 3 otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Kaza anları, KGYS kameraları tarafından görüntülendi.