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- Tunceli’de, anayola çıkan köpek zincirleme kazaya neden oldu
Tunceli’de, anayola çıkan köpek zincirleme kazaya neden oldu
Anayola fırlayan bir köpek, 3 otomobilin kaza yapmasına neden oldu. Kaza anları, KGYS kameraları tarafından görüntülendi.
- 06.10.2022 - 16:32
- Güncelleme : 06.10.2022 - 16:41
Tunceli-Elazığ kara yolu, aniden akan trafiğin ortasına dalan bir sokak köpeği nedeniyle kazaya sahne oldu.
Karşıya geçmek için anayola atlayan köpeği gören bir otomobil, frene bassa da köpeğe çarpmaktan kurtulamadı.
Köpek çarpmanın etkisi ile karşıya geçmek için hızlanırken, kaza yapan aracın arkasından gelen 2 otomobil de art arda çarpıştı.
Yaşanan zincirleme kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, kaza anlarını paylaştı
İHA’nın haberine göre; köpek kaza yerinden uzaklaşırken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.
Tunceli’de, anayola çıkan köpek zincirleme kazaya neden oldu VİDEO