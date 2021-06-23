Tunceli’de araziye ekili 367 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Bir araziye ekili halde 367 kök kenevir bitkisi ile 210 gram kubar esrar ele geçirildi.

Tunceli’de yasa dışı kenevir ekiminin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 367 kök kenevir bitkisi ve 210 gram kubar esrar ele geçirildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Herhangi bir şahsa ait olmayan arazide, uyuşturucunun kim ya da kimler tarafından ekildiğinin tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.