Tunceli'de ayılar, tavukları telef etti

Tunceli'de ayılar, tavukları telef etti

Kümeslere saldıran ayılar, mahalleliyi kara kara düşündürüyor. 11 tavuğu telef olan vatandaş, "Ayılara zarar vermek istemiyoruz" dedi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayılar, mahalleye inmeye başladı.

Meydanlar Mahallesi'ne dadanan anne ayı ve yavruları, iki haftada 8 kümese girerek tavukları telef etti.

MAHALLELİ DERTLİ

Geceleri gelen ayılar, son olarak mahalle sakini Cafer Akyüz’ün kümesine girerek 11 tavuğa saldırdı.

İki ahıra daha girmeye çalışan ayıların, vatandaşların fark etmesi ile kaçtığı öğrenildi. Ayılara zarar vermek istemeyen mahalleli, çözüm bulunmasını istiyor.

Tunceli'de kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti ViDEO

"11 HAYVANIMIZI TELEF ETTİ"

Ayıların 2 haftadır mahalleye dadandığını belirten Akyüz, “Arkadaşların kümeslerine girip hayvanlarını telef etmiş. Bugün de bizimkine girdi, 11 hayvanımızı telef etti. Ayılara zarar vermek istemiyoruz.

Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Gerekirse bayıltıp, başka yerlere bırakılmasını talep ediyoruz.” dedi.