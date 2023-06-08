Tunceli'de cinsel tacizden beraat eden doktor, aynı hastanede göreve başladı Geçen yıl kadın hastası ile bir hastane personeline cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanıp yargılandığı davada beraat eden Pakistan uyruklu doktor, aynı hastanede yeniden göreve başladı. İlçe halkı, sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri, duruma tepki gösterip, eylem yaptı.

DHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde 2008 yılında aile sağlığı merkezinde görev yapan 53 yaşındaki Pakistan uyruklu doktor İsmail H.’nin muayeneye gelen hastalara cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

37 kişi, imza toplayıp İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe vererek doktor hakkında şikayette bulundu.

Yürütülen idari soruşturmada, İsmail H.'ye, 'hizmet içerisinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' suçundan maaştan para kesme cezası verildi.

Sürekli tacizden şikayet edildi

2009'da Tunceli'nin Ovacık ilçesine tayin edilen İsmail H., hastaların taciz şikayeti üzerine Hozat ilçesine görevlendirildi.

Hozat'ta da kadın hastaların aynı nedenle şikayette bulunduğu İsmail H., iki kez hasta yakınları tarafından dövülünce il merkezine alındı, ardından Pertek ilçesine görevlendirildi.

Pertek 70'nci Yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi'nde aile hekimiyken İsmail H., 16 Şubat 2022'de, bir kadın hastasına tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hastanenin bir kadın personeli de aynı durumla karşılaştığını ileri sürüp suç duyurusunda bulundu.

Ağrı'ya gitmemek için dava açtı, kazandı

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İsmail H., 2 gün sonra tutuklandı.

Savcılık adli soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü de iddialara ilişkin idari soruşturma başlattı.

Yürütülen idari soruşturmada, doktor İsmail H., bu kez Ağrı'ya görevlendirildi.

Yapılan görevlendirmenin haksız olduğu gerekçesiyle doktor, yürütmenin durdurulması için dava açtı.

Mahkeme, doktor İsmail H.’nin Pertek ilçesinde görev yapmasına karar verdi.

2 kadın şikayetlerinden vazgeçince beraat etti

Savcılık soruşturmasının ardından hakkında dava açılan İsmail H.’nin yargı sürecinde 2 kadın, şikayetlerinden vazgeçti.

Yargılama sonunda İsmail H. beraat etti.

Bunun üzerine serbest kalan doktor, taciz iddialarıyla gündeme geldiği hastanede yeniden göreve başladı.

Doktorun, 3 gün mazeret izni aldığı öğrenildi.

İlçe halkı ayaklandı

Bu gelişme üzerine ilçede yaşayanlar, kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşu ve bazı siyasi parti temsilcileri, yürüyüş yapıp duruma tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Tunceli Şubesi Eş Başkanı Serap Kahraman, şunları söyledi:

"İhraç edilmeli ve yargılanmalı"