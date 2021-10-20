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- Tunceli'de darbedilmiş erkek cesedi bulundu
Tunceli'de darbedilmiş erkek cesedi bulundu
Mesire alanında bulunan bir erkek cesedine yapılan incelemenin ardından, darbedildiği belirlendi. Bülent Demirkaya olduğu belirlenen şahsın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 20.10.2021 - 10:51
- Güncelleme : 20.10.2021 - 11:02
Tunceli-Erzincan karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Örenönü Tabiat Parkı’nda dün gece saatlerinde yürüyüş yapan bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan bir erkek gördü.
Cesedi gören vatandaş, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKTI
Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin üzerindeki ceketin cebinden, Bülent Demirkaya’ya ait kimlik çıktı. Demirkaya’nın başında darp izi olduğu saptandı.
OTOPSİ YAPILACAK
Demirkaya'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.