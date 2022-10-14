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    Tunceli'de düşen kovandan çıkan arıların soktuğu arıcı, öldü

    Tunceli'de nakliye sırasında devrilen kovandan çıkan çok sayıda arının sokması sonucu aracıyla hastaneye gitmek isterken yolda fenalaşan emekli öğretmen Kenan Duman hayatını kaybetti.
    • 14.10.2022 - 00:54
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    Tunceli'de düşen kovandan çıkan arıların soktuğu arıcı, öldü

    Akşam saatlerinde Tunceli merkeze bağlı Konak mezrasında meydana gelen olayda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra bu yıl arıcılığıyla başlayan Kenan Duman’ın, başka bölgeye taşıyacağı kovanlarından biri nakliye sırasında düştü.

    Düşen kovandan çıkan arılar soktu

    Kovandan çıkan çok sayıda arının saldırısına uğrayan Duman, nakliyecilerin ‘Biz götürelim’ ısrarına rağmen, tek başına aracına binerek hastaneye doğru yola çıktı.

    Taşıma işini bitirip yola çıkan nakliyeciler, Duman’ın aracını Aktuluk Mahallesi yakınında gördü. Duman'ı aracın içinde baygın gören nakliyeciler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Tunceli de düşen kovandan çıkan arıların soktuğu arıcı, öldü #1

    Hayatını kaybetti

    Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    DHA'nın haberine göre, Duman'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Duman’ın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tunceli de düşen kovandan çıkan arıların soktuğu arıcı, öldü #2

    Tunceli de düşen kovandan çıkan arıların soktuğu arıcı, öldü #3

    Tunceli de düşen kovandan çıkan arıların soktuğu arıcı, öldü #4

    Tunceli de düşen kovandan çıkan arıların soktuğu arıcı, öldü #5


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