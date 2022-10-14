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- Tunceli'de düşen kovandan çıkan arıların soktuğu arıcı, öldü
Tunceli'de düşen kovandan çıkan arıların soktuğu arıcı, öldü
- 14.10.2022 - 00:54
Akşam saatlerinde Tunceli merkeze bağlı Konak mezrasında meydana gelen olayda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra bu yıl arıcılığıyla başlayan Kenan Duman’ın, başka bölgeye taşıyacağı kovanlarından biri nakliye sırasında düştü.
Düşen kovandan çıkan arılar soktu
Kovandan çıkan çok sayıda arının saldırısına uğrayan Duman, nakliyecilerin ‘Biz götürelim’ ısrarına rağmen, tek başına aracına binerek hastaneye doğru yola çıktı.
Taşıma işini bitirip yola çıkan nakliyeciler, Duman’ın aracını Aktuluk Mahallesi yakınında gördü. Duman'ı aracın içinde baygın gören nakliyeciler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Hayatını kaybetti
Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Duman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre, Duman'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Duman’ın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.