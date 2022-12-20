Tunceli’de engelli genç kız istismarı ses kaydıyla ortaya çıkardı

63 yaşındaki akrabasının cinsel istismarına uğrayan hafif zihinsel engelli genç kız, yakınlarını inandıramayınca şüphelinin cinsel içerikli sözlerini kayda aldı. Sapık akraba tutuklandı.

Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde yaşayan, 5 yıl önce alınmış ‘hafif derecede zihinsel engelli’ raporu bulunan 17 yaşındaki S.E., mayıs ayında okula gitmek için bindiği minibüste akrabası da olan 63 yaşındaki Zeynel Y.’nin istismarına uğradı.

S.E., yaşadıklarını yakınlarına anlattı.

Kimse inanmadı

Ancak yakınları, S.E.’ye inanmadığı için şikayetçi olmadı.

Zeynel Y.’nin cinsel istismarları devam edince S.E., yaşananları ses kaydına alarak yakınlarına dinletti.

Ses kaydı sapığı ele verdi

S.E.’nin bir yakını, ses kaydı ile savcılığa şikayette bulundu.

Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesi alınan S.E., yaşadıklarını anlattı.

Bunun üzerine Zeynel Y. gözaltına alındı.

Suçlamaları reddetti

Zeynel Y. ifadesinde, S.E.’yi hayvanlarını getirip götürürken gördüğü zamanların olduğunu, S.E.’nin iddialarını kabul etmediğini, köyden Hozat'a servis ile gidip gelirken S.E. ile bazen denk geldiklerini, ancak bu süreçte her zaman servisin dolu olduğunu, kesinlikle S.E.’ye yönelik araç içerisinde dokunma ve benzeri eylemleri olmadığını, zaten böyle bir şeyin olması halinde araç içerisindekilerin de olaya şahit olacaklarını söyledi.

Tutuklandı

Zeynel Y., S.E.’nin telefonu ile aldığı ses kaydındaki “Zeynel Amca” diye bahsettiği kişinin kendisi olduğunu, o gün hayvanlarını akşamüzeri eve götürdüğü sırada S.E.’yi bahçelerinin yanında gördüğünü ve S.E.’nin kendisine görüşme teklifinde bulunduğunu, kendisinin ise kabul etmediğini, ses kaydındaki konuşma içeriğini reddettiğini ifade etti.

Zeynel Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘Çocuğun cinsel istismarı suçu’ndan ceza istendi

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Zeynel Y. hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede ‘Çocuğun cinsel istismarı suçu’ndan ceza istendi.

‘Yeterli delil var’

İddianamede yer alan ses kaydının çözümlemesinde, Zeynel Y.’nin S.E.’ye yönelik cinsel içerikli söylemlerde bulunduğunun tespit edildiği, şüpheli tarafından içerikteki kişinin kendisi olduğu kabul edilen ses kaydının, mağdurla şüpheli arasında, mağdurun iftira atmasını gerektirir bir husumet bulunmaması hususlarıyla değerlendirildiğinde, şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve olay tarihi itibarıyla 18 yaşından küçük olan mağdura sarkıntılık düzeyini aşacak şekilde farklı zamanlarda birden fazla kez vücuduna dokunarak eylemlerde bulunmak suretiyle üzerine atılı 'Çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediği yönünde, hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

Rapor bulgusu: Mahremiyet bilinci mevcut

DHA’nın haberine göre S.E. hakkında hazırlanan adli değerlendirme raporu bulgusu da iddianameye girdi.

Raporda, S.E.’nin, 'yaşına uygun fiziksel görünüm ve sözel beceri düzeyinde olduğu, ifadelerinin tutarlı olduğu, özel bölgelerinin, iyi kötü dokunmanın, mahremiyet bilincinin bulunduğu' bilgisi yer aldı.