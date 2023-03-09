Tunceli'de feribottan atlayan vatandaşın kurtarılma anı Feribottan Keban Baraj Gölü'ne atlayan Metin Z., panik anları yaşattı. Metin Z. için vatandaşlar koştururken, görevliler kurtarmak için harekete geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Tunceli-Elazığ arasında sefer yapan feribotta yaşanan olayda, 08.30 feribotuna aracıyla binen 49 yaşındaki Metin Z., bir süre yol alan feribottan Keban Baraj Gölü'ne atladı. Olayı gören yolcuların bildirmesi üzerine feribot dururken ismi öğrenilemeyen bir yolcu da Metin Z.’yi kurtarmak için baraj gölüne atladı. Sağ çıkarıldı Feribot görevlilerinin de yardımıyla Metin Z. baraj gölünden sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi feribotta bulunan sağlık görevlileri tarafından yapılan Metin Z., daha sonra çağrılan ambulansa bindirilerek Elazığ’da tedavi altına alındı. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlatırken, Metin Z.’nin kurtarılma anları feribotun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.