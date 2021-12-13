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    Tunceli'de genç kadını taciz eden şahıs 2,5 yıl hapse çarptırıldı

    Çocuk Gelişimi öğrencisi 20 yaşındaki Hatun K., okul masraflarını karşılamak için girdiği pastanede, iş arkadaşı tarafından taciz edildi. Zanlıya 2,5 yıl hapis cezası verildi.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 15:52
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    Tunceli'de genç kadını taciz eden şahıs 2,5 yıl hapse çarptırıldı

    Tunceli'de Çocuk Gelişimi 2'nci sınıf öğrencisi Hatun K.(20), okul masraflarını karşılamak için bir pastanede çalışmaya başladı.

    Burada iş arkadaşı Hüseyin P.(47) tarafından tacize uğrayan genç kadın, suç duyurusunda bulundu.

    Gözaltına alınarak ifadesi alınan Hüseyin P., serbest bırakıldı.

    DAVA AÇILDI

    Hüseyin P. hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı.

    2,5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

    Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin P.’ye 2 yıl hapis cezası verdi.

    Heyet, sanığın cezasını, değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla işlediğinden dörtte bir oranında artırarak 2,5 yıla çıkardı.

    Ayrıca heyet, alınan karara ilişkin sanığa üst mahkemece itiraz hakkı verdi.

    Tunceli de genç kadını taciz eden şahıs 2,5 yıl hapse çarptırıldı #1

    "TACİZE MARUZ KALAN KADINLAR SUSMASIN"

    Kararla ilgili konuşan Hatun K., "Biz sustukça, sineye çektikçe daha ileri boyutlarda karşımıza çıkabiliyor. Kadınlara zarar veren hiçbir hareket meşru kalamaz. Bunun önüne geçmenin tek bir yolu var. Biz kadınlar olarak erkek adaleti değil, gerçek adalet istiyoruz. Tacize maruz kalan kadınlar susmasın, biz birlikte çok güçlüyüz." şeklinde konuştu.

    Tunceli de genç kadını taciz eden şahıs 2,5 yıl hapse çarptırıldı #2

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