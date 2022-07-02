Tunceli'de hainlere darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli'de hainlere darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Eren Abluka-7 operasyonu kapmasında 2 sığınağa yapılan baskında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yurdu teröristerden temizlemek için canla başla mücadele eden mehmetçiklerimizden iyi haberler geliyor.

Son olarak Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında 2 sığınak içinde çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

İHA'nın haberine göre; Tunceli Valiliği’nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

"Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde; 200 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet el dürbünü, 6 adet büyük tüp, 500 metre bahçe hortumu, 200 metre sera naylonu, 200 metre branda, 1 adet pil bloğu, 3 adet battaniye ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."



