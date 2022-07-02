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- Tunceli'de hainlere darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Tunceli'de hainlere darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
- 02.07.2022 - 11:37
Terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Yurdu teröristerden temizlemek için canla başla mücadele eden mehmetçiklerimizden iyi haberler geliyor.
Son olarak Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında 2 sığınak içinde çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.
İHA'nın haberine göre; Tunceli Valiliği’nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
"Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde; 200 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet el dürbünü, 6 adet büyük tüp, 500 metre bahçe hortumu, 200 metre sera naylonu, 200 metre branda, 1 adet pil bloğu, 3 adet battaniye ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."