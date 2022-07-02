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    Tunceli'de hainlere darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Eren Abluka-7 operasyonu kapmasında 2 sığınağa yapılan baskında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
    • 02.07.2022 - 11:37
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    Tunceli'de hainlere darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Yurdu teröristerden temizlemek için canla başla mücadele eden mehmetçiklerimizden iyi haberler geliyor.

    Son olarak Tunceli'de Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında 2 sığınak içinde çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

    İHA'nın haberine göre; Tunceli Valiliği’nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    2 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    "Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak içerisinde; 200 adet kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet el dürbünü, 6 adet büyük tüp, 500 metre bahçe hortumu, 200 metre sera naylonu, 200 metre branda, 1 adet pil bloğu, 3 adet battaniye ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

    Tunceli de hainlere darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi #1

    Tunceli de hainlere darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi #2


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