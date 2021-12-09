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- Tunceli'de kaçak dağ keçisi avına 126 bin TL ceza
Tunceli'de kaçak dağ keçisi avına 126 bin TL ceza
Avlanması yasak 2 dağ keçisini silahla vurarak öldüren 2 avcıya, 126 bin TL para cezası uygulandı.
- DHA
- 09.12.2021 - 13:15
- Güncelleme : 09.12.2021 - 14:58
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkiinde yapılan denetimlerde ışıkları kapalı vaziyette seyir halinde olan bir traktör tespit edildi.
2 DAĞ KEÇİSİNİ VURDULAR
Yapılan kontrolde, sırtlarında av tüfekleri bulunan 2 avcı ve traktörün arka kısmında silahla vurularak öldürülmüş 2 dağ keçisi görüldü.
2 AVCIYA 126 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için avlanması yasak olan keçileri vuran 2 avcıya, 126 bin TL ceza uygulandı.
Ekipler, avcıların silahlarına da el koyarak haklarında yasal işlem başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.