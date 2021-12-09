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    Tunceli'de kaçak dağ keçisi avına 126 bin TL ceza

    Avlanması yasak 2 dağ keçisini silahla vurarak öldüren 2 avcıya, 126 bin TL para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 09.12.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 14:58
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    Tunceli'de kaçak dağ keçisi avına 126 bin TL ceza

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkiinde yapılan denetimlerde ışıkları kapalı vaziyette seyir halinde olan bir traktör tespit edildi.

    2 DAĞ KEÇİSİNİ VURDULAR

    Yapılan kontrolde, sırtlarında av tüfekleri bulunan 2 avcı ve traktörün arka kısmında silahla vurularak öldürülmüş 2 dağ keçisi görüldü.

    2 AVCIYA 126 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Nesli tükenme tehlikesi altında bulunduğu için avlanması yasak olan keçileri vuran 2 avcıya, 126 bin TL ceza uygulandı.

    Ekipler, avcıların silahlarına da el koyarak haklarında yasal işlem başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Tunceli de kaçak dağ keçisi avına 126 bin TL ceza #1


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    Tunceli de kaçak dağ keçisi avına 126 bin TL ceza #5

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