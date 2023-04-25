Tunceli'de kalp krizi geçiren hasta, askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

DHA
Askeri helikopter, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde havalandı.
Kent merkezine 110 kilometre uzaktaki Gedikler köyünde yaşayan kalp hastası 58 yaşındaki Selahattin Yıldız, öğle saatlerinde rahatsızlandı.
Hastaneye kaldırıldı
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yıldız'ın ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine köye gelen ekipleri ilk müdahalenin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Askeri helikopterle il hastanesine sevk edildi
Durumunun ağırlaşması üzerine bilgi verilen Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla Yıldız, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sikorsky tipi askeri helikopterle sevk edildiği Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yıldız'ın hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.