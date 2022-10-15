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    Tunceli’de kapı dilini düşürüp hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

    Tunceli’de kapı dilini düşürüp hırsızlık yaptıktan sonra Osmaniye’ye kaçan 6 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
    • 15.10.2022 - 22:45
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    Tunceli’de kapı dilini düşürüp hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

    Tunceli’de kapı dili düşürmek suretiyle evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve hırsızlık olayına karıştıktan sonra Osmaniye’ye kaçan 6 kişi tespit edildi.

    Şahıslar, Tunceli Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nün müşterek operasyonu ile yakalanarak Tunceli’ye getirildi.

    4 kişi tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, şahıslardan 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Tunceli’de kapı dilini düşürüp hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı #1

    Tunceli’de kapı dilini düşürüp hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı #2


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