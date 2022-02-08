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    Tunceli’de kar nedeniyle okullarda yarım gün tatil

    Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün öğleden sonra eğitime ara verildi.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 14:36
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    Tunceli’de kar nedeniyle okullarda yarım gün tatil

    Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Tunceli bölgesi için yağış uyarısında bulundu.

    Meteoroloji'nin uyarısının ardından Tunceli'de, sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı.

    MERKEZDE 20 SANTİM

    Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye ulaştı.

    OKULLAR YARIM GÜN TATİL

    Valilik, İl merkezinde tüm okulların bugün öğleden sonra, yarım gün tatil edildiğini duyurdu.

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    Tunceli’de kar nedeniyle okullarda yarım gün tatil #2

    Tunceli’de kar nedeniyle okullarda yarım gün tatil #3

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