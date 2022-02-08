Tunceli'de kar temizlemek için çatıya çıkan adam düşüp can verdi

Ovacık ilçesinde çatıya biriken karı temizleyen 60 yaşındaki adam, dengesini kaybederek zemine çakıldı. Hastaneye kaldırılan adam müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hüseyin Biter, kar yığınının biriktiği 3 katlı binanın çatısına çıktı.

Bacayı temizlemek isteyen Biter, dengesini kaybederek zemine çakıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Biter, ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Biter, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Biter'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.