Tunceli'de kayıp 3 gencin aranmasında başka araç bulundu Tunceli'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 kişi bir haftadır ekipler tarafından aranırken, Pülümür Çayı'na düşen başka bir araca ulaşıldı.

DHA

Bayram tatilinde Diyarbakır'dan gelip Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen 22 yaşındaki Mehmetcan Demiral, 22 yaşındaki Baran Aslantaş ve 21 yaşındaki Azad Demiral'ın içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkiinde kontrolden çıkarak debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu.

Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

3 kişi için Valilik koordinesinde AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1073 kişilik ekip ile başlatılan arama çalışmaları, 7'nci gününde de sürüyor.

Daha önce suya uçan araç bulundu

60 kilometrelik alanda yapılan aramada; ilk gün bir mont, araca ait tampon ve jant bulundu. Dün yapılan aramalarda ise gençlere ait olduğu düşünülen 1 ayakkabı bulunup, teyit için yetkililere teslim edildi.

Öte yandan bu çalışmalar sırasında, debisi düşen Pülümür Çayı'nın Ali Kaya Çeşmesi mevkisinde bir otomobil bulundu. Otomobilin, 20 Mart'ta Giresun'dan Elazığ'a giderken kaza yaparak hayatını kaybeden Yusuf ile Öykü Yılmaz çiftine ait olduğu belirlendi.