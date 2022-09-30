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    Tunceli'de kendini 'şifacı' olarak tanıttı, genç kızı istismar etti

    Kendisini 'şifacı' olarak tanıtan sapık, parkta 19 yaşındaki zihinsel engelli kıza tacizde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken; sapık şifacı, 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.
    • 30.09.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 12:53
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    Tunceli'de kendini 'şifacı' olarak tanıttı, genç kızı istismar etti

    Tunceli’de yaklaşık 2 yıldır kendisini, 'Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım' diye tanıtan Hasan Vural, kent merkezindeki parkta 19 yaşındaki zihinsel engelli kızın yanına oturdu.

    Vural, genç kıza “Sende nazar var, ben çıkarayım.” dedi.

    Kısa süre sonra genç kızın elini tutan, boynuna ve beline dokunarak, hırkasının altından masaj yapan Vural'ın görüntüleri, parktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    ‘Cinsel istismar’dan tutuklandı

    Görüntülerin ellerine ulaşmasıyla genç kızın ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip Vural'dan şikayetçi oldu.

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vural, çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tunceli'de kendini 'şifacı' olarak tanıttı, genç kızı istismar etti ViDEO

    Tunceli de kendini şifacı olarak tanıttı, genç kızı istismar etti #1

    Tunceli de kendini şifacı olarak tanıttı, genç kızı istismar etti #2

    Tunceli de kendini şifacı olarak tanıttı, genç kızı istismar etti #3

    Tunceli de kendini şifacı olarak tanıttı, genç kızı istismar etti #4

    Tunceli de kendini şifacı olarak tanıttı, genç kızı istismar etti #5


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