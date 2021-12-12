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    Tunceli'de köpeklerden korkan vaşak, ağacın tepesine çıktı

    Kangal köpeklerinin kendisine zarar vermesinden korkan bir vaşak, bulduğu ağacın en tepesine çıkarak canını kurtardı.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 10:38
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    Tunceli'de köpeklerden korkan vaşak, ağacın tepesine çıktı

    Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan, birinci derece koruma altında olan vaşaklar, Tunceli'de görülebiliyor.

    Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Tunceli'nin merkeze bağlı Çukur köyünde Kangal köpeklerden kaçarak bir ağacın tepesine tırmandı.

    KÖPEKLERİ UZAKLAŞTIRDI

    Vaşağı ağacın tepesinde gören Düzgün Çetin, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Köpekleri bölgeden uzaklaştırarak vaşağın ağaçtan inmesini sağlayan Çetin "Önce köpekleri uzaklaştırdım. Sonra korku içinde ağacın tepesinde mahsur kalan vaşağın inmesini sağladım. Vaşak daha sonra doğal ortamına döndü." dedi.

    Tunceli de köpeklerden korkan vaşak, ağacın tepesine çıktı #1

    Tunceli de köpeklerden korkan vaşak, ağacın tepesine çıktı #2

    Tunceli de köpeklerden korkan vaşak, ağacın tepesine çıktı #3

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