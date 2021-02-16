Tunceli'de koruma altındaki dağ keçilerinin ölüm nedeni belli oldu

Tunceli'de koruma altındaki dağ keçilerinin ölüm nedeni belli oldu

Geçen ay ölü bulunan koruma altındaki 8 dağ keçisinden alınan numunelerde yapılan incelemenin sonucu ortaya çıktı. Dağ keçilerinin vücudunda, ölümcül bakteri bulundu.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Çanakçı köyünde ocak ayında, koruma altındaki 8 dağ keçisi, köylüler tarafından ölü bulundu.

Haber verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, vücudunda mermi izine rastlanılmayan keçilerden numune alarak, Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderdi.

BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜK HAYVANLARIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Yapılan incelemede, keçilerin vücudunda 'sphingomonas paucimobilis' bakterisi tespit edildi.

Bu bakterinin, bağışıklığı düşük hayvanlarda ölüme neden olduğu öğrenildi.

7 DAĞ KEÇİSİ DAHA ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan geçen hafta, ilçeye bağlı Yukarı Oyumca köyü yakınlarında da 7 dağ keçisi ölü bulundu.

Elazığ'a gönderilen numunelerde yapılacak inceleme sonrası keçilerin aynı bakteriden mi yoksa başka nedenle mi öldüğü tespit edilecek.