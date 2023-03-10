Tunceli’de kuzen olan 2 kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli tutuklandı 4 yıl önce şu an 9 yaşında olan kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sapık tutuklandı. Soruşturma sürerken, şüphelinin aynı yıl, mağdur kızın şimdi 10 yaşında olan kuzenine de istismarda bulunduğu orta çıktı.

Tunceli’nin Hozat ilçe merkezinde 9 yaşındaki kız çocuğu annesine, 4 yıl önce aile dostları olan 44 yaşındaki S.Y.’nin istismarına uğradığını anlattı.

Ancak aile, çocuklarının durumu yanlış anladığını düşündü.

Çocuk, durumu okuldaki rehber öğretmenine de anlattı.

Tutuklandı

Rehber öğretmen, tutanak tutarak durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bunun üzerine çocuk, Elazığ Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edilip ifadesi alındı.

İfade işlemlerinin ardından gözaltına alınan S.Y., çıkarıldığı mahkemece ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.

Kuzenine de istismarda bulundu

Tutuklanan S.Y.'nin yakınları, 9 yaşındaki çocuğun ailesine yönelik baskı uygulayınca, aile Tunceli Barosu avukatı Reyhan Helin Bulut'a başvurdu.

Aileyle görüşen avukat Bulut, S.Y.'nin aynı yıl, mağdur kızın kuzenine de istismarda bulunduğunu ortaya çıkardı.

Şu an 10 yaşında olan ikinci çocuk da önce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, ardından da Elazığ Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edilip ifadesi alındı.

İki çocuğun ifadesi de tek dosyada birleştirildi.

Babası da istismardan cezaevinde yattı

Öte yandan, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanan S.Y.’nin babasının da, geçmiş dönemde Hozat ilçesinde engelli bir çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı, yakın zamanda tahliye olduğu belirtildi.

Avukat Bulut, çocukların yalan beyanda bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Şikayetçi olmama gibi bir durum söz konusu olmuş"

Hozat ilçesinde yaşanan bu durum tarafıma intikal etti. Olayın oluş biçimi, çocukların yaşadığı mağduriyeti ve çocukların yaşları dikkate alındığında hassasiyetle takip edilmesi gereken bir dosya olduğunun farkındalığıyla ailelerle iletişime geçtik. İlk olayda çocuğun ifadesi alındığı zaman, çocuk ailesine anlattığında inanmama gibi bir hareketle, şikayetçi olmama gibi bir durum söz konusu olmuş. Olay, okuldaki öğretmene intikal edince, öğretmen çocuğu dinlemiş ve tutanak tutarak emniyete bildirmiş.

"Birbirleriyle konuştuktan sonra açığa çıkıyor"

Kişi hakkında soruşturma başlatılmış. Çocuğun yaşı çok küçük ve hassasiyeti çok önemlidir. Çocuğun ifadesi alındıktan sonra ikinci vaka ortaya çıkıyor. Hozat ilçesindeki olay bir çocuğa yönelik değil, başka bir çocuğa yönelik olduğu da açığa çıkartılıyor. Çocuk ve aileyle yapılan görüşme neticesinde Tunceli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu. Elazığ Çocuk İzleme Merkezi'nde çocuğun ifadesi alındı. Bu olayın üzerine gidilmesi lazımdır. Çocuklar asla yalan beyanda bulunmuyor. Çocuklarda yaratılan travma birkaç sene sonra birbirleriyle konuştuktan sonra açığa çıkıyor.

"Evlere kolaylıkla girilebiliyor"

Avukat Bulut, yaşananların üst seviye istismar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

İlk olay meydana geldiği zaman, yaklaşık 4 sene önce olan bir olay. Küçük yerlerin şöyle bir durumu da söz konusu oluyor: Birbirlerine olan güvenden dolayı insanlar birbirlerinin evlerine kolaylıkla gidebiliyor. Ailelerin çocuklarını onlarla birlikte yalnız başına bıraktıkları bir alan da yaratılabiliyor. İlk istismara uğrayan ve ifade veren çocuk olay olduğu zaman 6 yaşında, ikinci ifade veren çocuk olay olduğunda 5 yaşında.

"Buradaki istismar ufak bir taciz boyutuyla değil maalesef"

5 yaşından 6,5 yaşına kadar da bu durum devam ediyor. Bu durum bir kereye mahsus değil. Buradaki istismar ufak bir taciz boyutuyla değil maalesef. Çocukların hem fizyolojik hem de psikolojik olarak çöküntüsüne sebebiyet verecek üst seviye bir istismar. Bununla alakalı olarak da çocukların kamerayla alınan beyanları gerekse çocukların bu olayla alakalı bir menfaatlerinin olmaması yıllar sonra çıkan bir travmayla ispat edildiğinden, beyanlarının esas alınması gerekmektedir.

Diğer istismardan da yargılanacak