Tunceli’de mantar toplarken kaybolanlar askeri helikopterle bulundu Pülümür ilçesinde mantar toplamaya giderken kaybolan 2 vatandaşa ulaşıldı. Askeri helikopterle bulundukları alandan alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İHA

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Balpayam-Ağaşenlik köyüne mantar toplamaya giden Hüseyin Gündüz ve Müslüm İpek isimli vatandaşlardan haber alamayan yakınları durumu 112’ye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma komando ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi.

Askeri helikopterle bölgeden alındılar

Gece yoğun yağış ve kayıp şahısların telefonlarının çekmemesi nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucu kayıp 2 şahsa ulaşıldı.

Askeri helikopterle bölgeden alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"2 kayıp vatandaşımıza sağ salim ulaşılmıştır”

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği de bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi: