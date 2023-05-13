Tunceli'de Munzur Çayı’nda kaybolan gencin cansız bedenine de ulaşıldı Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan üçüncü kişinin de cansız bedeni bulundu.

AA

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmek için gelen Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobil 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu.

Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında 6 Mayıs'ta sürücü Baran Aslantaş'ın, 9 Mayıs'ta ise Mehmet Can Demiral'ın cansız bedenini sudan çıkarmıştı.

Munzur Çayı'nda kaybolan 21 yaşındaki Azad Demiral’ı arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Ceset bulundu

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Maviköprü mevkisinde cansız bir bedene ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan ceset, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Demiral'a ait olduğu tespit edildi

Burada yapılan otopside cesedin Azad Demiral’a ait olduğu tespit edildi.