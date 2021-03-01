Tunceli'de nesli tükenmek üzere olan vaşak, köpek saldırısına uğradı

Tunceli'de nesli tükenmek üzere olan vaşak, köpek saldırısına uğradı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, çoban köpeklerinin saldırısından ağaca çıkarak kurtuldu, sürü sahibi o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Tunceli’de, nesli tükenmekte olduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan vaşak, Pülümür ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğradı.

Saldırıdan ağaca çıkarak kurtulan vaşağın o görüntüleri, sürü sahibi olan Serdar Eroğlu tarafından kaydedildi.

KÖPEKLERİ UZAKLAŞTIRDI

Köpekleri çevreden uzaklaştıran Eroğlu, vaşağın kurtulmasını sağladı.

Serdar Eroğlu, küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada çoban köpeklerinin vaşağı fark ettiğini söylerek o anları şöyle anlattı:

“Köpeklerin kovaladığı vaşak yakında bulunan bir armut ağacına çıkarak saldırıdan kurtuldu. Vaşağın ağaçtaki halini görüntüledikten sonra köpekleri bölgeden uzaklaştırarak hayvanın yeniden doğal ortamına dönmesini sağladım.”

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