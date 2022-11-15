Petrol
93.41
0.29%
Euro
19.2751
0.28%
Dolar
18.607
0.02%
Altın
1.059
-0.04%
Borsa
4657
1.90%
Bitcoin
322.861
2.16%
BTXN Coin
7.67
17.09%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Tunceli’de sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

    Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonları çerçevesinde bir sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
    • 15.11.2022 - 19:07
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 19:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli’de sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi

    Tunceli'de Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonları devam ediyor.

    Çalışmalar çerçevesinde, bir sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    "Operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir"

    İHA'nın haberine göre; konuya ilişkin açıklama ise Tunceli Valiliği'nden yapıldı.

    Yapılan açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar Kış-4 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 adet sığınak içerisinde; 1 adet jeneratör, 1 adet 24’lü pil bloğu, 2 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 1 adet tüplü ocak, 1 adet sırt çantası, 3 adet kar kıyafeti, 8 çift bot, 4 litre motor yağı, 10 litre sıvı yağ, 10 kilo çay, 5 kilo şeker, 5 kilo bulgur ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

    Tunceli’de sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi #1

    Tunceli’de sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi #2


    'Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz'
    Gündem

    'Ülkemizde ve komşu bölgelerde teröristleri yok edeceğiz'

    Mustafa Levent Göktaş, mahkemede kalp krizi geçirdi
    Gündem

    Mustafa Levent Göktaş, mahkemede kalp krizi geçirdi

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir