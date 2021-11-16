Euro
11.7358
2.62%
Dolar
10.3369
2.77%
Altın
621.6
3.14%
Borsa
1.686
-0.99%
Bitcoin
634.000
-2.48%
BTXN Coin
21.78
1.11%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Tunceli'de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

    İlçe kırsalında sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda terör örgütüne ait cephaneliğe el konuldu.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 17:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

    Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

    Tunceli Valiliği, 'Eren-7 (Munzur-Mercan)' operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'nca Pertek kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, içinde silah ve mühimmatın olduğu sığınak bulunduğunu açıkladı.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli-Pertek Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda bir sığınak içerisinde; 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet kalaşnikof şarjörü, 2 adet roketatar mühimmatı, 2 adet uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 1 adet dürbün, 150 adet M-16 mühimmatı, 90 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." denildi.

    Tunceli de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir