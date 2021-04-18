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    Tunceli'de teröristlerin 8 sığınağı imha edildi

    Arama sonucu çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği sığınak kullanılamaz hale getirildi.
    • AA
    • 18.04.2021 - 17:28
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    Tunceli'de teröristlerin 8 sığınağı imha edildi

    Tunceli'de PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınaklar ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent kırsalında operasyon gerçekleştirdi.

    8 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

    Arazide, arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.

    SIĞINAKTAN ÇIKANLAR

    İmha edilen sığınaklardaki aramada, 100 kalaşnikof fişeği, 11 kalaşnikof şarjörü, 4 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, saat devreli düzenek, pil bloğu, 1 akü, 2 küçük tüp, 50 metre elektrik kablosu, güneş paneli, soba, 2 uyku tulumu, 30 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Tunceli de teröristlerin 8 sığınağı imha edildi #1

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