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- Tunceli'de teröristlerin 8 sığınağı imha edildi
Tunceli'de teröristlerin 8 sığınağı imha edildi
Arama sonucu çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği sığınak kullanılamaz hale getirildi.
- AA
- 18.04.2021 - 17:28
Tunceli'de PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınaklar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent kırsalında operasyon gerçekleştirdi.
8 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ
Arazide, arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerince teröristlerin kullandığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.
SIĞINAKTAN ÇIKANLAR
İmha edilen sığınaklardaki aramada, 100 kalaşnikof fişeği, 11 kalaşnikof şarjörü, 4 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, saat devreli düzenek, pil bloğu, 1 akü, 2 küçük tüp, 50 metre elektrik kablosu, güneş paneli, soba, 2 uyku tulumu, 30 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.