Tunceli'de yaban keçisi avlayan iki avcıya: 256 bin 540 TL para cezası

Tunceli'de yaban keçisi avlayan iki avcıya: 256 bin 540 TL para cezası

Koruma altında bulunan bir yaban keçisini öldürdükten sonra poşetlere dolduran 2 avcı kurulan fotokapana takıldı.

Tunceli'de değişik noktalara kurulan fotokapanlar sayesinde kaçak avcılar tespit ediliyor.

Kentte en son geçtiğimiz ay, koruma altında bulunan bir yaban keçisini öldürdükten sonra poşetlere dolduran 2 avcı kurulan fotokapana takıldı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, yaptığı çalışma sonucu 2 avcının kimliklerini tespit etti.

256 bin 540 TL para cezası verildi

Avcılara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet etmekten 250 bin lira tazminat bedeli, 6 bin 540 TL idari para cezası olmak üzere toplam 256 bin 540 TL para cezası uygulandı.

Yaban keçisini poşete koydular

Fotokapana takılan avcıların, eli boş şekilde ormanlık alana geldikleri daha sonra vurdukları yaban keçisini poşetlere doldurarak ormanlık alandan indikleri görülüyor.

Çalışmalar devam ediyor

İHA'nın haberine göre, yetkililer, kent genelinde yaban hayatını koruma ve izleme çalışmalarına aralıksız devam edildiğini kaydetti.