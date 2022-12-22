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    Tunceli'de yaban keçisi avlayan iki avcıya: 256 bin 540 TL para cezası

    Koruma altında bulunan bir yaban keçisini öldürdükten sonra poşetlere dolduran 2 avcı kurulan fotokapana takıldı.
    • 22.12.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 10:47
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    Tunceli'de yaban keçisi avlayan iki avcıya: 256 bin 540 TL para cezası

    Tunceli'de değişik noktalara kurulan fotokapanlar sayesinde kaçak avcılar tespit ediliyor.

    Kentte en son geçtiğimiz ay, koruma altında bulunan bir yaban keçisini öldürdükten sonra poşetlere dolduran 2 avcı kurulan fotokapana takıldı.

    Görüntüler üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma, yaptığı çalışma sonucu 2 avcının kimliklerini tespit etti.

    256 bin 540 TL para cezası verildi

    Avcılara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet etmekten 250 bin lira tazminat bedeli, 6 bin 540 TL idari para cezası olmak üzere toplam 256 bin 540 TL para cezası uygulandı.

    Tunceli de yaban keçisi avlayan iki avcıya: 256 bin 540 TL para cezası #1

    Yaban keçisini poşete koydular

    Fotokapana takılan avcıların, eli boş şekilde ormanlık alana geldikleri daha sonra vurdukları yaban keçisini poşetlere doldurarak ormanlık alandan indikleri görülüyor.

    Çalışmalar devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, yetkililer, kent genelinde yaban hayatını koruma ve izleme çalışmalarına aralıksız devam edildiğini kaydetti.

    Tunceli de yaban keçisi avlayan iki avcıya: 256 bin 540 TL para cezası #2

    Tunceli de yaban keçisi avlayan iki avcıya: 256 bin 540 TL para cezası #3


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