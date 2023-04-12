Tunceli'de yağış nedeniyle Munzur ile Pülümür çaylarının debisi yükseldi: İşletmeler su altında kaldı Munzur Çayı kıyısındaki bazı tarım arazileri ve turistik işletmelerin su altında kalmasıyla, Vali Mehmet Ali Özkan, Munzur ile Pülümür çaylarından uzak durulması konusunda uyardı.

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kodlu uyarıları devam ediyor.

Nisan ayının ortalarına yaklaşılırken, şiddetli yağışlar bir kez daha yüzünü göstermeye başladı.

Geçtiğimiz ay kar yağışından en fazla etkilenen Tunceli'de eriyen kar, yağmur ile birleşti.

Ardından Munzur ile Pülümür çaylarının debisi pik seviyeye ulaştı ve geçtiği alanlarda taşkına neden oldu.

Taşkın nedeniyle her iki çayın kenarında bulunan bazı turistik işletmelerin bahçeleri ve Ovacık ilçesindeki tarım arazileri su altında kaldı.

Karayollarında ulaşıma engel oldu

Ayrıca Munzur Çayı, altından geçtiği Ovacık karayolundaki Anafatma, Venk ve Mercan köprülerinin üst seviyesine kadar çıktı.

3 ayrı noktadaki taşkın nedeniyle kapatılan Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı karayolu da ulaşıma açılamadı.

Karayolları 86’ncı Şube Şefliği ekipleri ise yolun trafiğe açılması ve aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını yürütüyor.

"Fotoğraf ile video çekmek için akarsuların kenarında durmayalım"

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Munzur ile Pülümür çaylarının debisinin yükseldiğini belirterek buralardan uzak durulmasını istedi.

Vali Özkan, şu ifadeleri kullandı:

Günlerdir ilimizde sağanak devam ediyor, Tunceli-Ovacık kara yolunda dün öğle saatlerinde 3 noktada taşma meydana geldi. Bölgeye AFAD ve karayolları ekiplerini sevk ettik. AFAD ekipleri kara yolunda mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım etti. Karayolları ekipleri de yolu açmak için 24 saattir mücadele ediyor. Dağlardaki karlar eriyor ve Munzur ile Pülümür çayları şiddetli akmaya başladı. İnsanlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Manzarası güzel diye fotoğraf ile video çekmek için akarsuların kenarında durmayalım. Debisi yüksek akarsuyu izlemek baş dönmesi yapabilir ve suya düşebilir. Bu durumda can kayıplarına neden olabilir. Lütfen vatandaşlarımızdan isteğimiz Munzur ile Pülümür çaylarından uzak dursunlar.

"Yollar kapalı, insanlar köylerine gidemiyor"

50 yaşındaki Şeref Coşkun, bugüne kadar böyle şiddetli bir yağış görmediğini ifade ederek, “Bir aydır yağmur yağıyor ve hiç durmuyor. Yollar kapalı, insanlar köylerine gidemiyor. Ovacık yolu komple kapalı, işletmeler gördüğünüz gibi su altında. İnşallah sonu hayırlı olur.” dedi.

"Daha da yağacak gibi görünüyor"

Gündoğan Çağ da taşkın nedeniyle Munzur Çayı kenarındaki işletmelerin su altında kaldığını belirterek şunları söyledi: