Tunceli'de yasa dışı avcılık operasyonu: 7 kişiye 1 milyon lira ceza

- Tunceli'de jandarma ve DKMP ekipleri, yasa dışı avcılık yapan 7 kişiye 1 milyon 96 bin 69 TL ceza kesti.
- Şüphelilerden birinin evinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulundu ve kişi tutuklandı.
- Valilik, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
Tunceli genelinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından operasyon ve denetim faaliyetleri yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında Pertek, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde 7 şahsın yasa dışı avcılık yaptığı tespit edildi.
1 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLDİ
7 şüpheliye toplam 1 milyon 96 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.
Ayrıca bir şahsın ikametinde yapılan aramada ruhsatsız silah, susturucu ve mühimmat ele geçirildiği ve şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
"TÜM BİRİMLERİMİZLE SAHADA DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR"
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı:
Valilik olarak, doğamızın korunması ve biyolojik çeşitliliğimizin sürdürülebilirliği için yasa dışı avcılığa karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Tüm birimlerimizle sahada denetimlerimiz aralıksız devam etmekte olup, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.
Yasa dışı avcılık şüphesi veya benzeri durumlarda vatandaşlarımız, Milli Parklar Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden 7/24 ihbarda bulunabilirler.