Tunceli'de yasa dışı avcılık operasyonu: 7 kişiye 1 milyon lira ceza

Tunceli genelinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından operasyon ve denetim faaliyetleri yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Pertek, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde 7 şahsın yasa dışı avcılık yaptığı tespit edildi.

1 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLDİ

7 şüpheliye toplam 1 milyon 96 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca bir şahsın ikametinde yapılan aramada ruhsatsız silah, susturucu ve mühimmat ele geçirildiği ve şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

"TÜM BİRİMLERİMİZLE SAHADA DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı: