Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 55 yaşındaki kadın, hızla gelen aracın çarpmasıyla havaya uçtu. Yaşanan kaza anbean kayda alındı.

Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde korkunç bir kaza yaşandı.

22 Kasım'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zülfiye Yıkılmaz'a (55), hızla gelen bir özel otomobil çarptı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan Yıkılmaz, meydana gelen kazada ağır yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıkılmaz, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Elazığ'a sevk edildi.

O anlar kamerada

Burada yoğun bakımda tutulan Yıkılmaz’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı, civarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tunceli'de yaşlı kadının ağır yaralandığı kaza kamerada VİDEO

