İki ayrı evin kömürlüğünden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından yakalanıp tutuklandı.

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki ayrı evin kömürlüğünden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelinin hırsızlık olaylarında kullandığı kamyonetin plakası, KGYS kameralarından belirlendi.

Şüphelinin Metin K. olduğu tespit edildi. Metin K., düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

EŞYALARI ÇALAN TUTUKLANDI

Hırsızlık eşyalarını satın aldığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Metin K. tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Tunceli'deki hırsız, kameraların incelenmesiyle ortaya çıktı VİDEO















