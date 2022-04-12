Tunceli'deki kazada yaralanan avukatın hayati tehlikesi geçti

Aralarında henüz cenazesi bulunamayan Gülistan Doku'nun soruşturmasını yürüten savcının da olduğu kazada ağır yaralanan avukat, hayati tehlikeyi atlattı.

10 Nisan tarihinde Tunceli'nin Hozat-Pertek kara yolunda trafik kazası meydana geldi.

Aracı süren Tunceli Barosu’na kayıtlı avukat Arif Yıldız, direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan Tunceli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol ve Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hozat İlçe Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan avukat Arif Yıldız, buradan askeri helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gülistan Doku soruşturmasını yürüten savcı da araçtaydı

DHA'nın aktarımına göre; hastanede kalbi duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırılan Arif Yıldız yoğuna bakıma alınırken, hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtulan Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl'ın, Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020’de ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) soruşturmasını yürüten savcı olduğu öğrenildi.

Savcı ve hakim taburcu edildi

Avukat Arif Yıldız'ın hayati tehlikeyi atlattığı, bir süre daha yoğun bakımda gözlem altında tutulacağı belirtilirken, diğer yaralılar Hakim Emre Küçükbaşol ve Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.