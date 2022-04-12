Petrol
104.98
6.60%
Euro
15.88
-0.56%
Dolar
14.58
-0.53%
Altın
927.22
0.66%
Borsa
2466
0.67%
Bitcoin
586.947
-2.99%
BTXN Coin
31.62
1.34%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Tunceli'deki kazada yaralanan avukatın hayati tehlikesi geçti

    Aralarında henüz cenazesi bulunamayan Gülistan Doku'nun soruşturmasını yürüten savcının da olduğu kazada ağır yaralanan avukat, hayati tehlikeyi atlattı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 16:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'deki kazada yaralanan avukatın hayati tehlikesi geçti

    10 Nisan tarihinde Tunceli'nin Hozat-Pertek kara yolunda trafik kazası meydana geldi.

    Aracı süren Tunceli Barosu’na kayıtlı avukat Arif Yıldız, direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı.

    Kazada, sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan Tunceli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Emre Küçükbaşol ve Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hozat İlçe Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan avukat Arif Yıldız, buradan askeri helikopterle, diğer yaralılar ise ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tunceli deki kazada yaralanan avukatın hayati tehlikesi geçti #1

    Gülistan Doku soruşturmasını yürüten savcı da araçtaydı

    DHA'nın aktarımına göre; hastanede kalbi duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar çalıştırılan Arif Yıldız yoğuna bakıma alınırken, hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtulan Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl'ın, Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020’de ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) soruşturmasını yürüten savcı olduğu öğrenildi.

    Tunceli deki kazada yaralanan avukatın hayati tehlikesi geçti #2

    Savcı ve hakim taburcu edildi

    Avukat Arif Yıldız'ın hayati tehlikeyi atlattığı, bir süre daha yoğun bakımda gözlem altında tutulacağı belirtilirken, diğer yaralılar Hakim Emre Küçükbaşol ve Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.


    İlginizi Çekebilir

    Nisa bebeği sokağa bırakan anne hakkında iddianame hazırlandı
    3. Sayfa

    Nisa bebeği sokağa bırakan anne hakkında iddianame hazırlandı

    Yeni çıkan kitaplar
    Kitap

    Yeni çıkan kitaplar

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Görüş Bildir