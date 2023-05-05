Tunceli'deki Munzur Çayı’na düşen 3 genç aranıyor: Debi yarıya düştü Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 genç için arama çalışmaları kapsamında kapakları açılan Uzunçayır Baraj Gölü'nde 10 milyon metreküp su boşaltıldı. Gençlerin suya düştüğü gün 193 metreküp olan Munzur Çayı'nın debisi 80 metreküpe düştü. Arama çalışmalarının 15'inci gününde de gençlere ulaşılamadı.

DHA

Ramazan Bayramı tatilinde Diyarbakır'dan geldikleri Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, Munzur Çayı'na uçtu.

Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu.

Ekipler, 15 gündür arıyor

Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

Su debisi düştü

Çalışmalar sonuç vermeyince Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün su seviyesini düşürmek için 3 Mayıs'ta, akşam saatlerinde baraj kapakları Valilik talebiyle açıldı.

Aramalar 15'inci günde sürerken, Devlet Su İşleri 93'üncü Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, baraj kapaklarındaki su tahliyesi 10 milyon metreküpe ulaştı.

Sektörlere ayrılıp gerçekleştirilen çalışmaların yapıldığı son sektör olan Uzun Çayır Baraj Gölü'nde, Mameki Köprüsü ile Beton Köprü'nün ayaklarında 1,5 metrelik su düşüşünün olduğu gözlendi.

Gönüllü ekipler de var

Ekipler, debinin düşmesiyle, Munzur Çayı'ndan geçen ve Uzunçayır Baraj Gölü'ne sınır olan Mavi Köprü üzerinde çelik ağları birleştirip, alt kısmına da ağırlık sağlaması amacıyla taş bağlayıp suya bıraktı.

Valilik koordinesinde yapılan çalışmalarda helikopter, insansız hava aracı, su altı arama robotu, drone ile botlar kullanılırken, görüş mesafesinin olduğu Uzun Çayır Baraj Gölü'nde dalgıçlar, Emniyet Su Altı, JÖAK ve JAK ekipleri, 'Yandan taramalı Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla, su altını arıyor.

Gönüllü ekipler, su kenarında gözlem yaparken, botlu ekipler de yüzeyde aramalarını gerçekleştiriyor.

55 kilometrelik alan aranıyor

Çalışmaları yerinde izleyen Vali Mehmet Ali Özkan, Munzur Çayı'nın debisinin düştüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

21 Nisan tarihinden bu yana, 3 gencimizi arama çalışmalarımızı, yaklaşık 55 kilometrelik alanda devam ettirmekteyiz. Debisi o gün 193 metreküp/saniye olan su, bugün 80'e kadar düştü. Bu ekiplerimiz için avantaj teşkil ediyor ancak mevsim normallerine göre halen 2 kat debiyle akmakta ve içerisindeki alüvyonlarla beraber görüş açısının az olması nedeniyle, bizi ve ekiplerimizi zorlamaya devam ediyor.

"Sahaya dağılan çoklu ekiplerimizi bu bölgeye alacağız"

Şu anda bir yandan nehir üzerindeki kıyı, su üstü ve su altı arama çalışmaları yürütülürken, bir yandan da Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde mevsim şartlarının da iyileşmesi suretiyle, yağışların azalması vesilesiyle, su seviyesini düşürmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bugünkü yeni planlarımıza göre, su seviyesinin düşmesi üzerine 16'ncı sektör dediğimiz Uzunçayır Baraj Gölü'nde yarın sabah, sahaya dağılan çoklu ekiplerimizi bu bölgeye alacağız.

"İnşallah netice alırız"