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    Tunceli'deki otomobil takla atarak 200 metre sürüklendi

    Direksiyon kontrolünü kaybeden araç kavşaktaki bir diğer araca çarptı. Çarpışma etkisiyle takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 05.11.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 16:56
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    Tunceli'deki otomobil takla atarak 200 metre sürüklendi

    Tunceli'de 46 ACF 081 plakalı araç sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti.

    Kontrolünü toplayamayan sürücü kavşaktaki 62 ADD 520 plakalı araca çarparak 200 metre sürüklenerek ters döndü.

    3 KİŞİ YARALI

    Çarpışmanın etkisiyle ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralanırken bölgeye ilgili ekipler sevk edildi.

    Tunceli'deki otomobil  takla atarak 200 metre sürüklendi ViDEO

    Tunceli deki otomobil takla atarak 200 metre sürüklendi #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Takla atan aracın içinden itfaiye ekiplerince çıakrtılan yaralılar hastaneye götürüldü.

    Yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu bildirilireken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Tunceli deki otomobil takla atarak 200 metre sürüklendi #2

    Tunceli deki otomobil takla atarak 200 metre sürüklendi #3

    Tunceli deki otomobil takla atarak 200 metre sürüklendi #4

    Tunceli deki otomobil takla atarak 200 metre sürüklendi #5

    Tunceli deki otomobil takla atarak 200 metre sürüklendi #6

    Tunceli deki otomobil takla atarak 200 metre sürüklendi #7

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