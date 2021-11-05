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- Tunceli'deki otomobil takla atarak 200 metre sürüklendi
Tunceli'deki otomobil takla atarak 200 metre sürüklendi
Direksiyon kontrolünü kaybeden araç kavşaktaki bir diğer araca çarptı. Çarpışma etkisiyle takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı.
- DHA
- 05.11.2021 - 09:34
- Güncelleme : 05.11.2021 - 16:56
Tunceli'de 46 ACF 081 plakalı araç sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti.
Kontrolünü toplayamayan sürücü kavşaktaki 62 ADD 520 plakalı araca çarparak 200 metre sürüklenerek ters döndü.
3 KİŞİ YARALI
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralanırken bölgeye ilgili ekipler sevk edildi.
Tunceli'deki otomobil takla atarak 200 metre sürüklendi ViDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Takla atan aracın içinden itfaiye ekiplerince çıakrtılan yaralılar hastaneye götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu bildirilireken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.