Yerli ve yabancı turistler, kar altındaki Abant'ın tadını çıkardı.

Abant Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü parkı, beyaz örtünün ardından yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

ABANT'TA YOĞUNLUK

Dört mevsim bir başka güzelliğin yaşandığı tabiat parkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Hafta sonu karla kaplanan Abant'ın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, park girişi ve çevresinde yoğunluğa neden oldu.

EŞSİZ MANZARA

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenlerden bazıları, park edecek yer bulamayınca araçlarını çevredeki yayla yollarına bırakarak tabiat parkına ulaştı.

Göl çevresinde kar altında bolca yürüyüş yapan ziyaretçiler, kızak ve şambrellerle kayarak karın keyfini çıkardı. Ata ve faytona binen, piknik yapan tatilciler, eşsiz manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turistler, Abant'a akın etti FOTO GALERi

"AYRI BİR YAŞAM SEVİNCİ"

Tabiat parkının güzelliği, havadan görüntülenirken, kar üzerinde mangal keyfi yapan Sabahattin Ay, duygularını dile getirdi.

Ay, "Burası kışın da dolup taşmakta. Sünnet, Çubuk, Sülüklü Göl, Yedigöller ve Gölcük'te yoğun insan kalabalığı oluyor. Gelenler hafta sonunu değerlendiriyor. Kışın kaymak isteyenler, kızak ve şambrel getirerek kendilerince kayıyorlar. Bu ayrı bir yaşam sevinci." diye konuştu.