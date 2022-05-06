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    Türk askeri, Libya açıklarında 17 göçmeni kurtardı

    Milli Savunma Bakanlığı, Libya'nın Mısrata kenti açıklarında bir teknedeki 17 düzensiz göçmenin gemiye alındığını, göçmenlerden birinin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 14:57
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    Türk askeri, Libya açıklarında 17 göçmeni kurtardı

    Türk Deniz Görev Grubunda görev yapan TCG Gökçeada fırkateyni tarafından Libya'nın Mısrata şehri açıklarında dün bir tekne tespit edildi.

    Teknede yarı baygın halde bulunan 17 düzensiz göçmen gemiye alındı.

    1 göçmen kurtarılamadı

    Gemideki doktor tarafından yapılan kontrolde, 12 kişinin sağlık durumunun iyi, 4 kişinin ise bilincinin kapalı olduğu tespit edildi.

    Bir göçmen ise sağlık personelinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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    10 gündür denizdelerdi

    Gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Bangladeşli oldukları ve 10 gündür denizde bulundukları tespit edildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, kurtarılan düzensiz göçmenlerin, kurulan koordinasyon sonucu Homs Limanı'nda Libya makamlarına teslim edildiğini duyurdu.

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