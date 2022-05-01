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    Türk Havayolları uçağına yıldırım çarptı

    Gaziantep-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağına yıldırım isabet etmesi sonucu, yolcular dehşet dolu dakikalar yaşadı.
    • 01.05.2022 - 10:22
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    Türk Havayolları uçağına yıldırım çarptı

    Türk Havayolları'nın Gaziantep - İstanbul seferini gerçekleştiren yolcuları büyük korku yaşadı.

    TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarpması sonucu, yolcular panik oldu.

    Adana'ya zorunlu iniş

    İHA'nın aktardığı bilgiye görei İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı.

    Yolcular korku dolu anlar yaşadı

    Güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadıkları öğrenildi.


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