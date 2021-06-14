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    Türk kaptan 97 sığınmacıyı kurtardı

    Malta açıklarında Türk kaptanı Ümit Gürpınar; Libya, Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 97 sığınmacıyı kurtarmayı başardı.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 15:44
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    Türk kaptan 97 sığınmacıyı kurtardı

    Malta açıklarında, Tunus'un Sfax ve Souuse limanları arasında konteyner taşımacılığı yapan M/V Uğur Dadaylı isimli konteyner gemisinin Türk kaptanı Ümit Gürpınar, arama kurtarma yetkililerinin isteği üzerine rotasını değiştirerek, sığınmacılara yardım etti.

    ROTANIN ÇEVRİLMEMESİ İSTENDİ

    Sığınmacıları kurtaran gemi kaptanı Ümit Gürpınar'a, Malta yetkilileri denizin ortasındaki geminin rotasını kendilerine çevirmemesini, en yakın ülke olan Tunus'a gitmelerini istedi.

    Tunus yetkilileri de sığınmacıları kabul etmedi. Aynı zamanda gemide bulunan sığınmacılar, Tunus'a giderlerse gemide isyan çıkaracaklarını söyledi.

    Türk kaptan 97 sığınmacıyı kurtardı VİDEO

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    12 SAATLİK GÖRÜŞME

    Bunu üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü devreye girdi. 12 saatlik Malta yetkileri ile görüşmelerin ardından Malta otoriteleri, sığınmacıları kabul etmek zorunda kaldı.

    Gemide yaşananlar mürettabatın kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, gemide bulunan sığınmacılara Türk gemi görevlileri tarafından yemek dağıtıldığı görülüyor. Malta tarafından kabul edilen sığınmacılar, gemiden ayrılırken kendilerini kurtaran Türk gemisinin mürettebatına da el sallıyor.

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